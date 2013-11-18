Türkiye ile Almanya ticaret rakamlarında anlaşamadı

Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat konusunda Türkiye İstatistik Kurumu ile Alman Federal İstatistik Dairesi farklı rakamlar yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye, 2012 yılında Almanya'ya 13 milyar 100 milyon dolarlık ihracat yaptı. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin (DESTATIS) verilerine bakıldığında ise Türkiye'den yapılan ithalatın 12 milyar euro tutarında olduğu görülüyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Avrupa Merkez Bankası'nın sunduğu 2012 ortalama euro/dolar paritesine göre hesaplandığında Almanya'nın Türkiye'den yaptığı ithalatın büyüklüğünün 15 milyar 500 milyon dolar olduğu görülüyor. Dolayısıyla TÜİK'in Almanya'ya yapılan ihracata yönelik verileri ile DESTATIS'in Türkiye'den yapılan ithalat verileri arasında 2 milyar 400 milyon dolarlık bir fark görülüyor. Bu durum da iki ülke arasındaki ticarette rakamların uyuşmadığını gösteriyor.

'Türkiye'de ticaret şeffaf değil'

Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası bir denetim şirketinin üst düzey yöneticisine göre, bu duruma yol açan nedenlerden biri Türkiye'de ihracatın tümüyle şeffaf olmaması. Türkiye'den Almanya'ya yapılan ihracatın bir kısmı kayıt altına alınmazken, Almanya tarafında Türkiye'den alınan kayıtlı ya da kayıt altına alınmamış her ürün ve hizmet kaydediliyor. Dolayısıyla bu durum iki ülke arasındaki rakamların farklılaşmasına yol açıyor.

Farklı teslimat biçimleri fark yaratıyor

Söz konusu farkın bir diğer nedeni farklı teslimat biçimleri. Dış ticarette birçok farklı teslimat biçimi bulunuyor. Örneğin bazı ihracatçılar ürünleri hedef ülkedeki alıcının doğrudan ayağına götürürken, bazıları ise ürünleri belirlenen bir limanda alıcının gemisine teslim ediyor. Farklı teslimat biçimlerine göre farklı kayıtlar tutulduğu için de bu tip farklar oluşabiliyor.

Türkiye Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu Almanya Masası Uzmanı Nilüfer Yılmaz Esen söz konusu durumu şöyle değerlendirdi: "Türkiye ile Almanya arasında her zaman böyle bir fark vardır. Genellikle Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat, Türkiye verilerinden daha az görülür. Söz konusu farklar farklı teslimat şekillerinden kaynaklanıyor olabilir. Örneğin geminin üzerinde teslimatlar böyle farklar yaratabiliyor."

Sektörel rakamlar da uyuşmuyor

Toplam ticaret rakamlarının yanında sektörel ticaret rakamlarının da uyuşmadığı görülüyor. Zeytinyağı ihracatı bu örneklerden bir tanesi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Nedim Güreli, miktar düzeyinde Türkiye'den gönderdikleri ürün miktarı ile Almanya'nın aldığı ürün miktarı arasında bir fark olduğunu belirtiyor.

Güreli şöyle konuştu: "Almanya kutulu zeytinyağında 100 tonun üzerine yüzde 70 gümrük koyuyor. Buna rağmen buradan Almanya'ya 700-800 ton ürün gittiği gözüküyor. Almanya'daki ithalat rakamları ise daha farklı. Bu üründe kota uygulandığı için söz konusu ürünlerin Almanya'ya girerken farklı bir şekilde beyan edildiğine yönelik şüphelerimiz var. Bizim sektörümüze özgü olarak gerçekleşen bu uyuşmazlığı 5-6 kez Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bildirdik. Müsteşarlığın söz konusu durumu araştırdığını biliyorum."