T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye ile Almanya arasında gerilime neden olan 1915 konseri iptal edildi

1915 olaylarının yıl dönümü nedeniyle İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu'nda düzenlenmesi planlanan konser iptal edildi

25 Ekim 2016 22:30

Türkiye ile Almanya arasında gerilime yol açan Ağıt konserinde yeni gelişme. İstanbul'da Alman Başkonsolosluğu'nda 13 Kasım'da yapılması planlanan konseri Almanya iptal etti.

Celal Özcan'ın DHA'da yer alan haberine göre, Almanya'da Dresden Senfoni Orkestrasının 1915 olaylarının 101. yılı vesilesiyle hazırladığı Aghet (Ağıt, Büyük Felaket) Konseri iki ülke arasında büyük gerilim yarattı.Türkiye, AB'nin bu projeye mali desteğini sert eleştirdi ve kültür sanatı teşvik için kurulan Yaratıcı Avrupa Programından ayrıldı. Ayrılmanın sebebinin AB'nin bu fon üzerinden Ağıt konser projesini desteklemesi gösterildi. Tüm bu gerilime rağmen, Dresden Senfoni Orkestrası Ağıt Konserini Almanya'nın İstanbul Temsilciliği salonlarında icra etme kararı aldı ve 13 Kasım konser tarihi olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı'nı da davet ettiler


Dresden Senfoni Orkestrası son  olarak,  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'yı da konsere davet etti. Gönderilen davetiyelerde “Türk ve Ermeni geçmişinde yaralar” adıyla ifade ve sanat özgürlüğünün de ele alınacağı belirtildi.

Ancak Alman Dışişleri Bakanlığı dün çok kısa bir açıklama yaparak, konseri iptal etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “İstanbul Başkonsolosluğu salonları 13 Kasım'da kullanılamaz” denildi.

ETİKETLER

almanyaağıtermeni soykırımıkonser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24