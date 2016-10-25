Türkiye ile Almanya arasında gerilime neden olan 1915 konseri iptal edildi

Türkiye ile Almanya arasında gerilime yol açan Ağıt konserinde yeni gelişme. İstanbul'da Alman Başkonsolosluğu'nda 13 Kasım'da yapılması planlanan konseri Almanya iptal etti.

Celal Özcan'ın DHA'da yer alan haberine göre, Almanya'da Dresden Senfoni Orkestrasının 1915 olaylarının 101. yılı vesilesiyle hazırladığı Aghet (Ağıt, Büyük Felaket) Konseri iki ülke arasında büyük gerilim yarattı.Türkiye, AB'nin bu projeye mali desteğini sert eleştirdi ve kültür sanatı teşvik için kurulan Yaratıcı Avrupa Programından ayrıldı. Ayrılmanın sebebinin AB'nin bu fon üzerinden Ağıt konser projesini desteklemesi gösterildi. Tüm bu gerilime rağmen, Dresden Senfoni Orkestrası Ağıt Konserini Almanya'nın İstanbul Temsilciliği salonlarında icra etme kararı aldı ve 13 Kasım konser tarihi olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı'nı da davet ettiler



Dresden Senfoni Orkestrası son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'yı da konsere davet etti. Gönderilen davetiyelerde “Türk ve Ermeni geçmişinde yaralar” adıyla ifade ve sanat özgürlüğünün de ele alınacağı belirtildi.

Ancak Alman Dışişleri Bakanlığı dün çok kısa bir açıklama yaparak, konseri iptal etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “İstanbul Başkonsolosluğu salonları 13 Kasım'da kullanılamaz” denildi.