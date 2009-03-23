Türkiye ile ABD arasına Rasmussen girdi

Roj Tv’ye kucak açan ve karikatür krizinde İslam dünyasının tepkisini çeken Rasmussen, NATO Genel Sekreterliği’ne hazırlanıyor. Türkiye, ABD’nin de destek verdiği bu isme açıkça karşı



NATO’nun genel sekreterliği için son bir aydır yaşanan gerilim dün zirve yaptı. Görev süresi temmuzda dolacak olan Hollandalı Jaap de Hoop Scheffer’in yerine geçecek isimler arasında Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen’in başı çekmesi uzun süreden beri Türkiye’yi rahatsız ediyordu.



PKK’nın yayın organı olan ROJ TV’ye kucak açan ve 2006 yılında yaşanan Hz. Muhammed karikatürleri krizinde de “basın özgürlüğünü” gerekçesiyle İslam dünyasındaki büyük dalgalanmaya tepkisiz kalan Rasmussen’in bu görev için uygun aday olmadığı Türkiye tarafından çeşitli kanallarla Amerikan yönetimine iletildi. Hatta Dışişleri Bakanı Babacan da Rasmussen’i istemediklerini dolaylı bir dille dile getirdi.



Kopenhag merkezli Politiken gazetesi dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı James Jones’un Rasmussen’i ziyaret ederek destek verdiğini yazınca Amerika da kartını açık etmiş oldu. Reuters, AP ve AFP ajansları ismini vermek istemeyen Amerikalı yetkililere dayandırarak Amerika’nın tercihini yaptığını, daha önce İngiltere, Almanya ve Fransa’dan da destek bulan Rasmussen’e arka çıkma kararı aldığını duyurdu.



Tek bilinmeyen kart



Resmi bir açıklama olmadan “isimsiz” yetkililer aracılığıyla yapılan bu bildirim bir anlamda Türkiye’nin tavrını görmek için atılmış bir adım olarak yorumlandı. Nitekim AFP ajansı, “NATO çevrelerinde şimdi Türkiye’nin bu duruma vereceği tepki büyük önem taşıyor. Çünkü NATO içinde Rasmussen konusunda tek bilinmeyen kart Türkiye’ninki ve Danimarka liderinin seçilmesi için oybirliğine ihtiyaç var” yorumunu yaptı. Türkiye’nin bu gelişmeye yanıtı gecikmedi.



Oylamada Türkiye’nin nasıl bir tavır takınacağı aynı Amerika’nın yaptığı gibi “isimsiz” bir üst düzey yetkili tarafından Reuters’a aktarıldı. Türk yetkili, “Türkiye’nin bu konudaki pozisyonu önümüzdeki günlerde belli olacak. Ama Rasmussen bizim gözümüzde lekeli bir adaydır. Bu işin sonu vetoya kadar gidebilir. Bekleyip göreceğiz” dedi. Türkiye’nin bu açıklamasının ardından Reuters’a konuşan bir başka Amerikalı yetkilinin, “Rasmussen’i destekliyoruz ama Türkiye’nin desteği bizim için kilit öneme sahip” demesi, ABD’nin bu karardan geri adım atabileceği diye yorumlandı.



İşte veto gerekçeleri



1) MÜSLÜMAN DÜNYA İLE NASIL İLİŞKİ KURACAK?



Yeni NATO Genel Sekreteri’nin Müslüman dünyasıyla da çok sıcak ilişkileri olmalı. Karikatür krizi sırasında Afganistan ve Pakistan’da maketleri yakılan Rasmussen’in bu ülkelere NATO genel sekreteri olarak gidebileceğini düşünebiliyor musunuz?



2) ROJ TV’YE KUCAK AÇARKEN TERÖRLE NASIL MÜCADELE EDECEK?



PKK gibi terörist olduğu herkes tarafından kabul edilen bir örgütün yayın organı olan Roj TV’nin merkezi Danimarka’da. NATO genel sekreteri durum böyleyken nasıl terörle savaşta samimi olduğunu gösterecek?



3) TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE KARŞI



2003 yılında Rasmussen, “Türkiye asla Avrupa Birliği üyesi olmamalı” ifadesini kullanmıştı. Bu düşünceye sahip bir liderle uyumlu çalışmamız mümkün değil.



1949’dan beri NATO’da genel sekreterin seçimi dahil tüm kararlar oy birliğiyle alınıyor. Şimdiye dek hiçbir kararda hiçbir NATO üyesi veto hakkını kullanmadı.

