Türkiye ile AB arasında diyaloğa devam mesajı



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı Ömer Çelik, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Ankara’da “Türkiye-AB Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı”nın ardından basının karşısına çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıda Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye’deki darbe girişimi ve Suriye konusunun ele alındığını söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler kapsamında 18 Mart’ta göç eden mültecilerin azaltılması için üzerinde uzlaşılan anlaşmasının önemli bir yer tuttuğunu hatırlattı. Çavuşoğlu, bu anlaşma kapsamında AB’nin Suriyeli mültecilere yardım için taahhüt ettği 3 milyar euronun ödenme sürecinin hızlandırılmasını istedi.

“Türkiye’deki darbe girişimi ve bu girişimin arkasındaki FETÖ’nün” de toplantıda değerlendirildiğini ifade eden Çavuşoğlu, AB’den terörle mücadele konusunda destek istedi. Türkiye’nin FETÖ’nün aralarında PKK’nın bulunduğu 12-13 terör örgütü ile mücadele ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Türkiye bu mücadelesini de sürdürecektir, böyle bir dönemde AB'den de destek bekliyoruz. Özellikle, PKK ve yandaşlarının Avrupa Birliği kurumları ve şehirlerinde propaganda yapması, faaliyet ve gösteri yapmasına da izin verilmemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Türkiye ile diyaloğa devam mesajı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise Türkiye'de terörün durmasını istediklerine işaret etti. Mogherini Kürt sorununa ilişkin olarak da, karşılıklı olarak silahları bırakma çağrısında bulundu ve siyasi sürecin başlatılmasını istedi. Mogherini, AB’nin bu süreci desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Mogherini, Türkiye'nin AB için ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Darbe girişimi sonrasında Türkiye ile AB arasındaki işbirliği ve diyaloğun kesintiye uğramadığına dikkati çeken Mogherini, Türkiye ile diyaloğun artırılması gerektiğini söyledi. AB Komisyonu’nun Avrupa Konseyi ile işbirliği yaptığını söyleyen Mogherini, Türkiye’yi demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti yönündeki çabalarında desteklediklerini kaydetti.

Mogherini gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestliği ve Suriyeli mültecilere destek konularında işbirliği ve ortak çalışmanın devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin yeni fasıl beklentisi

Basın toplantısında konuşanAB Bakanı Ömer Çelik AB’yi “çifte standar” uygulamakla suçladı. Çelik, mülteci krizinin aşılması gündemde olduğunda Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya çalışıp, katılım müzakereleri söz konusu olduğunda Türkiye’yi eleştirmenin “çifte standart” olduğunu dile getirdi. “Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin kalbinin katılım müzakereleri” olduğunu vurgulayan Çelik, önümüzdeki dönemde basın özgürlüğü ile temel hak ve hürriyetleri içeren 23’üncü ve 24’üncü fasılların açılmasını istediklerini söyledi. Çelik bu fasılların açılmasının AB için bir “samimiyet testi” olacağına dikkat çekti.

23. ve 24. Fasıllara Kıbrıs engeli

AB Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ise Kıbrıs sorununa çözüm bulunması halinde 23’üncü ve 24’üncü fasılların açılması için ümit doğacağını söyledi.

Konuyla ilgili bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise adı geçen fasılların açılmasının Kıbrıs sorunun çözümüne bağlı kılınmasını eleştirdi. Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs’ı kast ederek, bir ülkenin izlediği tutumu değiştirememesinin AB’nin sorunu çözmedeki “zafiyeti” olduğunu ifade etti.

AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Hahn ise bu eleştiriyi kabul etmeyerek, bu başlıkların açılmasının bazı kriterlere bağlı olduğunu dile getirdi.

AB Bakanı Ömer Çelik de kriterleri bildiklerini hatırlatarak, “biz bunlarda tenzilat istemiyoruz ama başkaları da zam yapmaya kalkmasın” dedi. Çelik, Güney Kıbrıs’ın Türkiye ile ilişkileri bloke etmesinin” doğru olmadığını söyleyerek, bunun AB ruhunu zedelediğini sözlerine ekledi.