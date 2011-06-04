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Spor

TÜRKİYE İKİNCİLİK ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ ANKARA (A.A)

04 Haziran 2011 03:29

-TÜRKİYE İKİNCİLİK ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - Türkiye, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde, Belçika ile 1-1 berabere kalarak, ikinciliğe yükselme şansını değerlendiremedi. A Grubu'nda bugün Kazakistan, evinde konuk ettiği Azerbaycan'ı 2-1 yenerken, grup lideri Almanya da deplasmanda Avusturya karşısında aynı skorla 2-1 galip geldi. Elemelerde, Belçika ile İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kazanan Türkiye, Kazakistan (3-0) ve Avusturya'yı (2-0) deplasmanda yenmişti. Bu karşılaşmaya kadar eleme grubu maçlarında hiç berabere kalmayan A Milliler, Azerbaycan (1-0) ve Almanya'ya (3-0) karşı deplasmanda kaybetmişti. 2 Eylül'de Kazakistan'ı konuk edecek Türkiye, 6 Eylül'de de deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak. A Milliler, 7 Ekim'de Türkiye'de Almanya'yı ağırladıktan sonra, 11 Ekim'de yine evinde oynayacağı Azerbaycan maçıyla eleme grubu mücadelesini tamamlayacak.      Bugün oynanan karşılaşmalardan sonra grupta oluşan puan durumu şöyle. TAKIMLAR          O  G  B  M  A  Y  AV  P ----------------------------------------- 1. Almanya        6  6  0  0 19  2  17 18 2. Belçika        7  3  2  2 15 10   5 11 3. Türkiye        6  3  1  2  9  7   2 10 4. Avusturya      6  2  1  3 10 10   0  7 5. Azerbaycan     5  1  0  4  4 15 -11  3 6. Kazakistan     6  1  0  5  2 15 -13  3

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