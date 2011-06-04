-TÜRKİYE İKİNCİLİK ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - Türkiye, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde, Belçika ile 1-1 berabere kalarak, ikinciliğe yükselme şansını değerlendiremedi. A Grubu'nda bugün Kazakistan, evinde konuk ettiği Azerbaycan'ı 2-1 yenerken, grup lideri Almanya da deplasmanda Avusturya karşısında aynı skorla 2-1 galip geldi. Elemelerde, Belçika ile İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kazanan Türkiye, Kazakistan (3-0) ve Avusturya'yı (2-0) deplasmanda yenmişti. Bu karşılaşmaya kadar eleme grubu maçlarında hiç berabere kalmayan A Milliler, Azerbaycan (1-0) ve Almanya'ya (3-0) karşı deplasmanda kaybetmişti. 2 Eylül'de Kazakistan'ı konuk edecek Türkiye, 6 Eylül'de de deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak. A Milliler, 7 Ekim'de Türkiye'de Almanya'yı ağırladıktan sonra, 11 Ekim'de yine evinde oynayacağı Azerbaycan maçıyla eleme grubu mücadelesini tamamlayacak. Bugün oynanan karşılaşmalardan sonra grupta oluşan puan durumu şöyle. TAKIMLAR O G B M A Y AV P ----------------------------------------- 1. Almanya 6 6 0 0 19 2 17 18 2. Belçika 7 3 2 2 15 10 5 11 3. Türkiye 6 3 1 2 9 7 2 10 4. Avusturya 6 2 1 3 10 10 0 7 5. Azerbaycan 5 1 0 4 4 15 -11 3 6. Kazakistan 6 1 0 5 2 15 -13 3