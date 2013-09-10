Türkiye ekonomisi iç taleple büyüdü; yüzde 4,4 ile beklentilerin üzerine çıktı

Türkiye'nin ikinci çeyrekte büyümesi yüzde 4.4 ile beklentilerin üzerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2013 yılı ikinci üç aylık çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %4,4’lük artışla 30 145 Milyon TL oldu.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri cari fiyatlarla %10,2 arttı.

Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2013 yılı ikinci üç aylık çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari fiyatlarla %10,2’lik artışla 385 113 Milyon TL oldu.

İmalat sanayi, 2013 yılı ikinci üç aylık çeyreğinde cari fiyatlarla %5,7’lik artışla 61 414 Milyon TL, sabit fiyatlarla %3,4’lük artışla 7 733 Milyon TL oldu.

Mali aracı kuruluşlar, 2013 yılı ikinci üç aylık çeyreğinde cari fiyatlarla %24,7’lik artışla 13 657 Milyon TL, sabit fiyatlarla %8,5’lik artışla 3 463 Milyon TL oldu.

Büyüme yüzde 4'ün altında kalabilir

Öte yandan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyrek büyüme rakamlarını yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. İkinci çeyrekte iç talebin büyümeye katkısının sürdüğünü belirten Şimşek, "Ancak gerek küresel ekonomideki büyümenin zayıf seyretmesi, gerek finansal piyasalarda risk algısının yükselmesi, gerekse artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle büyümenin bu yıl OVP’de hedeflenen yüzde 4’ün altında kalması muhtemeldir" ifadelerini kullandı. Şimşek, yıl başından bu yana gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildiğini kaydetti ve "Küresel ve bölgesel tüm bu olumsuzluklara rağmen yakaladığımız büyüme trendi yadsınamayacak derecede önemli bir başarıdır" dedi.