Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden faiz açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'de döviz bir taraftan artıyor, faiz bir taraftan. Dövizin artmasını ülke ihracatta taşıyabilir ama faizin bu kadar artması ciddi bir sorundur. Türkiye'nin yavaş yavaş tekrar faizi aşağı doğru indirmesi gerek" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle AA Finans Masası'nda ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Bugün itibarıyla yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz" diyen Gülle, en yüksek ihracatın temmuz ayında açıklanabileceğini söyledi. Gülle, temmuz ayı ihracataının yıl sonundaki 173 milar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacağı görüşünü paylaştı.

"İran'a ayrıca çalışmalıyız"

Ülke bazında genel değişimin iyi okunması gerektiğini belirten Gülle, "Afrika'yı çok iyi okumamız ve çalışmamız gerek. 500 milyar dolarlık ticareti olan ülkede, biz 12 milyar dolarlık ihracatla varız. İran'a ayrıca çalışmamız, komşularımızla ayrı strateji ve ilişki yürütmemiz gerek" değerlendirmesini yaptı.

"Döviz bir taraftan artıyor, faiz bir taraftan"

TİM Başkanı, "Türkiye'de döviz bir taraftan artıyor, faiz bir taraftan. Dövizin artmasını ülke ihracatta taşıyabilir ama faizin bu kadar artması ciddi bir sorundur. Türkiye'nin yavaş yavaş tekrar faizi aşağı doğru indirmesi gerek. Yukarı doğru beklenti çok daha farklı hastalıklara sebep olacaktır. Üretime, tüketime, ihracata zarar verecektir" diye konuştu.