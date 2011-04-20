Türkiye İhracatçılar Meclisi 2023 hedefini açıkladı

T24 - Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin girişimiyle hazırlanan “2023’te 500 Milyar Dolar İhracat Hedefi Stratejik Planı”na göre Türkiye’nin her yıl ihracatını ortalama yüzde 12 büyütebilmesi, dünya ticaretinde binde 8 olan payını 2013’te yüzde 1,2018’de yüzde 1.25, 2023’te 1.5’e çıkarabilmesi gerekiyor.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’nin 2023 ihracat hedefinin 545 milyar dolar, ithalat hedefinin de 625 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Büyükekşi, Swissotel’de düzenlediği basın toplantısında, “daha çok Başbakan’ın söylemlerinin öne çıkması nedeniyle kamuoyuna tam yansımayan 2023’te 500 Milyar Dolar İhracat Hedefi Stratejik Planı” hakkında özetle şunları söyledi.

* Bu çalışma tamamı 3 bin sayfalık dokümanla sonuçlanan geniş bir hazırlık döneminde hazırlandı. 2009 yılında başladık, 1.5 yıl sürdü. İhracatçı birliklerinin yanı sıra sivil toplum örgütü başkanları, 10 bakanlık müsteşarlığı, Merkez Bankası, TÜBİTAK, Eximbank gibi birçok kurum ve kuruluşla çalışıldı. Yaklaşık 100 toplantı yapıldı. Sonuçta bir ana kitap, 24 sektör için 250’er sayfalık materyal oluştu.

* Çalışmanın hedefi 2008’de 132 milyar dolar olan ihracatı 2023’te 500 milyar dolara çıkarmak. 2009-2013 arasına atılım yılları, 2013-2018 arasına yatırım, 2018-2023 arası liderlik yılları olacak.

* Senaryomuza göre 2013’te dünya ticareti 16.1 trilyon dolar, 2018’de 23.7 trilyon dolar, 2023’te 34.3 trilyon dolar, 2009-2013 arası dünya ekonomisi yıllık büyüme yüzde 2.1, 2014-2018 arası 3.5, 2019-2023 arasında 3.4 olacak.

* Türkiye’nin de içinde olduğu gelişen ülkeler için 2013’e kadar yüzde 4.7, 2014-2018 arasında 5.8, 2018-2023 arasında 5.3’lük bir büyüme hesaplıyoruz.

* Bu senaryodaki varsayımlara göre 2009-2023 arasında dünya ekonomisindeki gelirin büyüklüğü, gelişmiş ülkelerde 67 trilyon dolar, gelişen ülkelerde 46 trilyon dolar olmak üzere 2023’te toplam 113 trilyon dolar olacak. Dünya geliri içinde gelişmekte olan ülkelerin payı artacak.

* Muhafazakâr bir hesapla, 2008’de 15.8 trilyon dolar iken 2023’te 34.3 trilyon dolarlık bir dış ticaret öngörüyoruz.

* Şu anda ihracatın GSMH içindeki payı yüzde 16.5 düzeyinde. İhracatta dünyada ilk 20 içinde olabilmek için bunun yüzde 25’e gelmesi lazım. İthalatın ihracatı karşılama oranında hedef yüzde 80’e ulaşmak. Bu süreçte ithalatın 2013’te 245 milyar dolara, 2018’de 361 milyar dolara, 2023’te 625 milyar dolara çıkacağı hesaplanıyor.

* Türkiye’nin 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmesi için her yıl ihracatını ortalama yüzde 12 büyütebilmesi, dünya ticaretinde binde 8 olan payını 2013’te yüzde 1, 2018’de yüzde 1.25, 2023’te yüzde 1.5’e çıkarabilmesi gerekiyor. Toplam ihracatı’nda 2013’te 167 milyar dolara, 2018’de 293 milyar dolara, 2023’te 545 milyar dolara çıkarılması gerekiyor.