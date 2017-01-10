Türkiye için siber saldırı uyarısı

Türkiye'de özellikle ekonomi ve bankacılık sektörüne yönelik siber tehditlerin 2017 yılında artış göstermesinden endişe ediliyor. Siber Tehdit Raporu'na göre Türkiye Avrupa'da fidye yazılım ve online bankacılık saldırılarına maruz kalan ülkeler listesinde birinci sırada yer aldı.

"Tehditler daha da artacak"

CNN Türk'te yer alan habere göre, Avrupa'da fidye yazılım ve online bankacılık saldırılarına maruz kalan ülkeler arasında ilk sırada yer alan Türkiye'de, bu yıl ekonomi ve bankacılık sektörüne yönelik tehditlerin artacağı bildirildi.

Türkiye’de siber güvenlik ve büyük veri konusunda çalışmalar yürüten Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Ekim-Aralık 2016 dönemini kapsayan, geçen yılın genel değerlendirmesini ve 2017'ye ilişkin projeksiyonları da içeren Siber Tehdit Raporu’nu açıkladı.

Türkiye ilk sırada

Buna göre, geçen yıl Avrupa'da fidye yazılım ve online bankacılık saldırılarına maruz kalan ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer aldı.

Kullanıcı adları, parolalar, kredi kartı numaraları ve PIN kodlarının çalınmasına yönelik zararlı yazılımlar veya çoğunlukla e-postalardaki linkler vasıtasıyla gerçekleştirilen oltalama saldırıları, online bankacılığa yönelik en yaygın saldırı çeşitleri oldu.

Bu yıl Türkiye ekonomisine ve bankacılık sektörüne siber saldırıların artması öngörülüyor.

Bankacılık sektörüne yönelik ilk zararlı mobil yazılım Tordow'un yeni sürümünün bu yıl dünya online bankacılık sistemlerini etkilemesi bekleniyor. 2017'de özellikle kurum e-posta dolandırıcılığının ve SWIFT saldırılarının artacağı tahmin ediliyor. Bu yöntemlerle siber korsanlar, kurumların özellikle finansal yazışmalarını takip edip kendilerine mal veya para yönlendirebiliyor.

Altyapılara dikkat

Raporda, özellikle son dönemde enerji dağıtım sistemlerine yönelik siber tehdide dikkat çekildi.

Endüstride nesnelerin interneti kullanımının yaygınlaşmasının, zararlı yazılımlarla yapılan saldırılara daha fazla maruz kalınmasına sebep olduğuna işaret edilen raporda, "2017'de Endüstriyel Kontrol Sistemleri'ne ve özellikle de bu tür sistemleri bünyesinde yoğun olarak barındıran Enerji Dağıtım Sistemleri'ne yönelik saldırılarda artış bekleniyor. Bu noktada kritik altyapı güvenliğinin giderilmesi konusunda çalışmaların hızlandırılması gerekiyor." uyarısında bulunuldu.

Dos saldırıları artacak

Raporda, nesnelerin interneti platformlarının da kullanılacağı DDoS saldırılarının, fidye yazılımlarının, mobil cihazlara, endüstriyel kontrol sistemlerine ve özellikle enerji dağıtım sistemlerine yönelik saldırıların, kurum içi yazışmalara sızma suretiyle yapılacak bilgi hırsızlıklarının ve kapalı sistemlerden veri çalmaya yönelik saldırıların 2017'de ağırlıklı olarak karşılaşılması beklenen siber tehditler olacağı belirtiliyor.

İnsan benzeri zararlı yazılımlar

Raporda dikkati çekici bir başka ayrıntıyı ise bu yıl "insan benzeri" zararlı yazılımların görülme beklentisi oluşturuyor. Bu yazılımlar, saldırıların etkisini artırmak için kendilerini duruma göre uyarlayıp yapay zeka uygulamalarıyla tehdit yaratacak. Uzmanların bu tehditle başa çıkmak için farklı güvenlik çözümlerini bir arada kullanmak durumunda kalması öngörülüyor.

Siber propaganda

Günümüzde internet erişiminin giderek artması siber propaganda tehdidini de artırıyor. Raporda, kötü niyetli kişi ve terör örgütlerinin, sosyal medyayı suistimal ederek siyasi ve toplumsal olaylara yön vermeye çalışacaklarına vurgu yapılıyor.