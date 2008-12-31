'Türkiye için oynarım'



Galatasaray'ın Brezilyalı oyun kurucusu Cassio Lincoln, A Milli Takım'a göz kırptı. Bu sezon ortaya koyduğu futbol ile sarı-kırmızılıların en büyük silahı haline gelen Lincoln, "Türk Milli Takımı’ndan teklif gelirse geri çevirmem" dedi.





Turkcell Süper Lig'de sezonun ilk devresinde sergilediği performan ile yıldızlaşan Cassio Lincoln, Galatasaray Dergisi'nin ocak sayısına verdiği röportajda Türkiye için oynamayı istediğini açıkladı.



Futbol Federasyonu ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'e sıcak mesajlar gönderen Lincoln, ay-yıldızlı takıma hazır olduğunu söyledi.



Schalke'de top koştururken Alman vatandaşlığına geçerek milli takım forması giymesi gündeme gelen sambacı, "Almanya'da en iyi futbolcular arasında gösterildiğim zamanlar bu konu gündeme geldi. Fakat ben o dönemde 24-25 yaşındaydım ve her an Brezilya Milli Takımı'na çağırılma ihtimalim vardı. Bu nedenle bana yöneltilen teklifleri hiçbir zaman olumlu karşılamadım. Bugün ise daha tecrübeliyim. Öyle zannediyorum ki bugün Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse, kesinlikle geri çevirmem" dedi.



1999 yılında henüz 20 yaşındayken Brezilya'nın Avustralya'ya karşı oynadığı 2 hazırlık karşılşamasında forma giyen Cassio Lincoln'ün Türk Milli Takımı'nda oynama şansı bulunuyor.



Cassio Lincoln, bu sezonki başarılı performansıyla ilgili soruları da yanıtladı. Brezilyalı futbolcu, "Bence bu durum sadece takımın bana ihtiyaç duyduğunu değil, benim de takıma ne kadar ihtiyaç duyduğumu ve takıma ne kadar önem verdiğimi gösteriyor. Bu tamamen karşılıklı bir şey. Galatasaray'a önem veriyorum ve dolayısıyla böyle bir durum ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

