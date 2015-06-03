Türkiye, hukukta bir yıl içinde 21 sıra gerileyerek 80. sıraya düştü!

Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde geçen yıl 59’uncu sırada yer alan Türkiye, bu yıl 21 sıra gerileyerek 102 ülke arasında 80’inci oldu.

Zaman'da yer alan habere göre, Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in de sponsorları arasında bulunduğu World Justice Project (Dünya Adalet Projesi) tarafından her yıl açıklanan Rule of Law Index’te (Hukukun Üstünlüğü Endeksi) bu yıl da 102 ülkenin adalet sistemi mercek altına alındı.

100 bin hanede ve 2 bin 400 uzmanla görüşülerek hazırlanan raporda; hükümet gücü, yolsuzluk, şeffaflık, temel haklar, denetim ve güvenlik, düzenleyici hükümlere uyum, medeni hukuk adaleti ve cezai adalet gibi sekiz kriter baz alındı.

Rapora göre Türkiye, hükümetin yargı ve yasama organları tarafından kontrol edilebilme altbaşlıklarının yer aldığı ‘hükümet gücünün kontrolü‘ kriterinde 102 ülke arasında 95’inciliğe geriledi.

Yolsuzluk kriterinde de düşüş gösteren Türkiye, temel haklar başlığı altında ise sondan 6’ncı oldu.

Bölgedeki 13 ülke arasında da 12’nci

Geçen sene 99 ülke arasında 59’uncu olan Türkiye, ortaya çıkan yeni tabloda 80’inci sırada yer aldı. Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde değerlendirilen 13 ülke arasında da 12’inci oldu.

İskandinav ülkelerinin ilk sıralarda yer aldığı tabloda, Tanzanya, Zambia, Burkina Faso, Rusya, Fas, Filipinler, Nepal, Panama, Malavi, Endonezya, Moğolistan, Tunus, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler Türkiye’yi geride bıraktı