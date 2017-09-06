Türkiye-Hırvatistan maçı notlar

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR, (DHA)- A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile Eskişehir\'de ilk kez resmi bir maç oynadı. Eskişehir Yeni Stadyum\'da geçen yıl A Milli Futbol Takımı özel maçta Moldova\'yı 3-1 yendi. Mircea Lucescu da A Milli Takım Teknik Direktörü olarak Türkiye\'deki ilk maçına çıktı.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu\'nda 11 puanlı A Milli Takımı, 16 puandaki grubun lideri Hırvatistan\'ı Eskişehir Yeni Stadyum\'da konuk etti. Hırvatistan takımı, yağış nedeniyle ertelenen Kosova maçını önceki gün oynadı. Sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan Hırvatistan takımı, dün öğle saatlerinde uçakla Eskişehir\'e geldi, bugün de Türkiye maçına çıktı.

Karşılaşmadan yaklaşık bir buçuk saat önce A Milli Futbol Takımı, kafilesi konakladığı Tasigo Otel\'den polisin geniş güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyum\'a geldi. Aynı saatlerde Moldova Milli Takımı da Hilton Garden Inn otelden polis eskortu ve güvenlik önlemleri altında stadyuma getirildi.

Eskişehir Yeni Stadyum çevresinde ve içerisinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç nedeniyle Ankara, Konya, Bilecik, Kütahya, Bursa, Afyonkarahisar, Isparta, Bolu, Karabük ve Sakarya\'dan takviye çevik kuvvet polisi Eskişehir\'e sevk edildi.

Saat 21.45\'te başlayan karşılaşma öncesinde stat kapıları saat 19.00\'da açıldı ve taraftarlar tek tek aranarak içeriye alındı.

Karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Türkiye-Hırvatistan maçının Türk futbolseverler için taraftarkulubu.tff.org sitesinden satışı gerçekleştirilen biletleri geçen 16 Ağustos\'ta tükendi. Hırvatistan Futbol Federasyonu, misafir tribününde kendileri için ayrılan kontenjanı kullanmayacağını ve bu biletleri Türkiye Futbol Federasyonu\'nun kullanımına bırakması üzerine misafir tribün biletleri de 30 Ağustos\'ta satışa çıktı ve aynı gün tükendi.

33 bin kişilik stadyumundaki tribünleri dolduran taraftarlar ellerinde Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde milli takıma destek verdi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Özdemir Çakacak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker de izledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna maçında burnu kırılan Serdar Aziz\'e kadroda yer vermedi. Lucescu sol bekte ise İsmail Köybaşı yerine Caner Erkin\'e ilk 11\'de forma şansı verdi. Rumen çalıştırıcı, geçen Ukrayna maçının ikinci yarısında oyuna aldığı Arda Turan\'ı bu kez ilk 11\'e aldı, Emre Belözoğlu\'nu ise yedek kulübesinde oturttu. Lucescu, forvette ise Cenk Tosun\'un yanına Burak Yılmaz\'ı alarak oyuna çift forvetle başladı.