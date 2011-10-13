-Türkiye, Hırvatistan ile eşleşti ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Türkiye'nin, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turundaki rakibi Hırvatistan oldu. Polonya'nın Krakow kentinde yapılan kura çekiminde Türkiye, elemelerde (F) Grubu'nu ikinci sırada bitiren Hırvatistan ile eşleşti. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak play-off mücadelesinde ilk maç, 11 veya 12 Kasım'da Türkiye'de, ikinci maç ise 15 Kasım'da Hırvatistan'da oynanacak. Play-off turuna katılan 8 takım, evinde ve deplasmanda oynayacakları maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak, final biletini alan son 4 takım içinde yer bulmaya çalışacak. Ev sahibi Polonya ile Ukrayna'nın yanı sıra gruplarını birinci sırada bitiren Almanya, Rusya, İtalya, Fransa, Hollanda, Yunanistan, İngiltere ve Danimarka ile en iyi ikinci olan İsveç, gelecek yıl 8 Haziran-1 Temmuz arasında yapılacak şampiyonadaki yerlerini ayırtmıştı. Finallere katılacak toplam 16 takımın grupları, 2 Aralık'ta yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Play-off turundaki diğer eşleşmeler şöyle: Estonya - İrlanda Çek Cumhuriyeti - Karadağ Bosna Hersek - Portekiz -Hırvatistan- 2008'deki şampiyonanın çeyrek finalinde Türkiye'ye elenen Hırvatistan, F Grubu'ndaki zirve mücadelesini son haftaya kadar sürdürdü, ancak lider Yunanistan'ın son maçını da kazanmasının ardından ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan, Luka Modric ve Niko Krancjar gibi birçok ünlü isme sahip Hırvatistan, grubundaki 10 maçta 22 puan topladı. Grubundaki maçları 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Hırvatistan milli takımı, rakip ağları 18 kez havalandırdı, kalesinde 7 gol gördü. En skorer oyuncuları 4 gol atan Kranjcar, 3 gol atan Eduardo ve 2'şer golü bulunan Nikola Kalinic ile Mario Mandzukic oldu. Hırvatistan, F Grubu'nda oynadığı maçlarda şu sonuçları aldı: Letonya: 0 - Hırvatistan: 3 Hırvatistan: 0 - Yunanistan: 0 İsrail: 1 - Hırvatistan: 2 Hırvatistan: 3 - Malta: 0 Gürcistan: 1 - Hırvatistan: 0 Hırvatistan: 2 - Gürcistan: 1 Malta: 1 - Hırvatistan: 3 Hırvatistan: 3 - İsrail: 1 Yunanistan: 2 - Hırvatistan: 0 Hırvatistan: 2 - Letonya: 0 FIFA dünya sıralamasının 9. basamağında bulunan Hırvatistan, Avrupa şampiyonalarında şu ana kadar 61 maç oynadı ve bu maçlardan 38'inden galip, 10'undan mağlup ayrıldı. Hırvatistan'ın, katıldığı son 4 Avrupa şampiyonasındaki karnesi şöyle: 2008: Çeyrek Final 2004: Finallerde grubundan çıkamadı 2000: İlk Tur 1996: Çeyrek Final