'Türkiye Heron alımını iptal ediyor' iddiası

Haaretz gazetesi, Türkiye'nin İsrail'den 10 adet "Heron" tipi insansız hava aracı alım anlaşmasını iptal etmeyi düşündüğünü öne sürdü.



Habere göre, Heronların alımının iptalinin düşünülmesinde, İsrail'in anlaşma ile belirlenen sürede teslimatı gerçekleştirememesi gösteriliyor.



2005 yılında imzalanan 185 milyon dolarlık Heron alımı anlaşmasına göre, İsrail'in Havacılık ve Uzay Sanayi Kurumu ile Elbit Sistemleri'nin, söz konusu araçları bir yıl önce teslim etmesi gerekiyordu.



İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii yetkililerinin Haaretz'e yaptığı açıklamaya göre, Heron'larla ilgili asıl problem, araçların üzerine monte edilecek ve Türk firmasınca geliştirilen kameradan kaynaklanıyor. Kameranın çok ağır olduğu ve araçların öngörülen 30 bin feet yüksekliğe çıkmasını da engellediği savunuldu.



Türk tarafı ise "İsrailli firmaların, teknik gerekçeleri göstererek, anlaşmada öngörülen cezai yaptırımları önlemeyi amaçladıklarını" iddia ediyor.



Türk Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili gazeteye, İsrailli firmaların, kameranın hangi ağırlıkta olduğunu bildiklerini, ancak "bunun bir problem yaratmayacağı" sözünü verdiklerini hatırlattı.



"Heron"lardan ikisi geçen yıl Kasım ayı sonunda Türkiye'ye teslim edilmişti ve kabul testleri yapılıyordu.



Yerli mala hız verildi



Bu arada İsrail'den alınacak olan Heron'ların teslimatının gecikmesi, yerli insansız hava aracı çalışmalarının hızlandırılmasına neden oldu.



İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi Kurumu ile Elbit Sistemleri'nin, insansız hava araçlarını teslimatta bir yıl gecikmesi, yerli tasarım-üretim çalışmalarını daha da hızlandırdı.



Yetkililer, gecikmede, iddia edildiği gibi Türkiye'nin sorumluluğunun olmadığını, Türkiye tarafından yapılan gözetleme, hedef tespit, teşhis, tanıma, hedef işaretleme ve arama-kurtarma sistemlerinin, her türlü hava aracına sorunsuz bir şekilde monte edilerek çalıştırılabildiğini vurguluyor.



Yerli yapım insansız hava araçlarının diğer hava araçlarına göre daha küçük ebatta ve daha kısa süre havada kalan uçaklar olduğunu vurgulayan yetkililer, ancak bu aracın yeteneklerinin artırılması için çalışmaların hızlandırıldığını ifade ediyor.



Türkiye'nin yüzde 100 yerli insansız hava aracına sahip olması için artık çok kısa süre kaldı.



Gelecek yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması beklenen Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) 10 kilometre yükseklikten yerdeki nesnelerin fotoğrafını çekebilecek.



Yerli İHA ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin İhtiyacı olan keşif, gözetleme ve istihbarat ihtiyacının karşılanması, bunun da yurtiçi geliştirme ile yapılması amaçlanıyor.



Halihazırda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ'ın yanı sıra Kalekalıp-Baykar Makina ve Vestel Savunma Sanayii firmaları rekabet esaslı prototip geliştirme faaliyetlerine başladılar.



Türkiye'nin özgün gereksinimlerini karşılayacak en yeni teknolojilerinin kullanıldığı ve Türkiye'nin yurtdışı bağımlılığını azaltacak olan yerli insansız hava araçları, her türlü askeri istihbarat toplama yeteneğine sahip olacak.



Yeni modern askeri izleme-gözleme sistemi, uzun süreli gözlem yapma ve değişik iklim koşullarında çalışabilme yeteneğine sahip bulunacak.