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Dünya

'Türkiye her kararın bir bedeli olduğunu anlamalı'

İsrail'den Türkiye'ye bir mesaj geldi: 'Türkiye ılımlılar ile aşırı unsurlar arasında bir tercih yapmalı ve verilen her kararın bir bedeli olduğunu anlamalı.'

02 Temmuz 2010 03:00

T24- İsrail eski Dışişleri Bakanı ve ana muhalefet partisi Kadima lideri Tzipi Livni, Türkiye, "ılımlılar ile aşırı unsurlar" arasında bir tercih yapması gerektiğini savunurken. Türkiye'nin "verilen her kararın bir bedeli olduğunu anlaması gerektiği"ni de öne sürdü.


Tzipi Livni, New York'da düzenlenen, ulusal güvenlik ve terörle savaş konulu bir konferansta konuşurken, "Türkiye'nin, ılımlılar ile aşırı unsurlar arasında bir tercih yapması ve her kararın bir bedelinin olduğunu anlaması gerektiği"ni öne sürdü.


Ynet'e göre, İran'ın nükleer programı konusuna da değinen Livni, "Bu günler, hür dünyanın İran konusundaki tavrını sınıyor" ifadesini de kullandı.

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