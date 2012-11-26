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Ekonomi

'Türkiye havası' konserve halinde satışa sunuldu

''Türkiye Havası'' ve ''Antalya Havası''nın seri üretimine başlandı

26 Kasım 2012 20:05

Konserve kutusunun içerisine sıkıştırılarak satışa sunulan ''Türkiye Havası'' ve ''Antalya Havası'' yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Yıllardır turizm işiyle uğraşan Halim Karslı, yurt dışı gezilerinde çeşitli ülkelerin kendi havalarını sattığını gördü. Türkiye'nin de havasını konserve kutusunda satmak için hazırlıklara girişti. İlk işi piyasaya sunacağı ürünün patent hakkını almak oldu.

Karslı, ilk etapta patentini bir yıl önce aldığı iki ürünün, ''Türkiye Havası'' ve ''Antalya Havası''nın seri üretimine başladı.

Türkiye Havası ve Antalya Havası'nı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait 56 müze ve ören yerinde görmek mümkün. ''Hava''lar, 65x46 milimetrelik silindir konserve kutularında ''Dünya'nın havası ne olursa olsun, Türkiye'nin havası iyi olsun!'' sloganıyla satılıyor.

Karslı, yüzde 78 azot, yüzde 21 oksijen, yüzde bir karbondioksitten oluşan ve 16 liraya satılan ''havaların'' en çok Arap turistler tarafından satın alındığı ifade etti.

''İstanbul Havası'' da yine aynı ebat teneke kutularda daha önce müze ve ören yerlerinde hediyelik eşya stantlarında satışa sunulmuştu.

 

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