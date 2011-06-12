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Dünya

TÜRKİYE HAVALELERİ BLOKE EDİYOR LEFKOŞA (A.A)

12 Haziran 2011 19:33

-TÜRKİYE HAVALELERİ BLOKE EDİYOR LEFKOŞA (A.A) - 12.06.2011 - Kıbrıs Rum basını, Türkiye'nin, Rum bankalarından Türkiye'ye yapılan havaleleri bloke ettiğini ve böylece ''sermayenin serbest dolaşımına ambargo uyguladığını'' iddia etti. Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Rum tarafındaki bankalardan Türkiye'deki bankalara yapılan havalelerin, ''Ankara tarafından bloke edindiğini'' savundu. Kıbrıs Rum tarafında ''şaşkınlığa'' yol açan bu uygulamanın ''siyasi'' olduğunu yazan gazete, bu durumu ''Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye serbest sermaye dolaşımına ambargo'' olarak  niteledi. İddialarına örnek olarak, Rum tarafındaki bir bankadan Türkiye'deki FORTİS A.Ş bankasındaki bir hesaba yapılan havalenin bloke edilmesini gösteren gazete, havalenin üçüncü bir Avrupa ülkesi üzerinden yollanmasının da Türk makamlarının itirazlarını atlatmaya yetmediğini savundu. Rum finans kurumlarından Türkiye'ye yapılan havalelere ''ambargo'' uygulanması konusunda geçmişte birkaç örnek daha olduğunu kaydeden gazete, Türkiye'nin bu tutumunun Rum tarafında büyük tepkilere neden olduğunu, Rum Dışişleri Bakanlığının AB'deki daimi temsilciliği kanalıyla ''sert protestolarda'' bulunmaya hazırlandığını yazdı.

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