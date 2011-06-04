-TÜRKİYE HAVA GÖSTERİSİ 2011 ÇİĞLİ (A.A) - 04.06.2011 - Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen ''Türkiye Hava Gösterisi 2011''de Türk Yıldızları ve Solo Türk akrobasi timlerinin gösterileri ilgiyle izlendi. Türk Hava Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen gösteriler, 2. Ana Jet Üst Komutanlığında yapıldı. Fransa ve Pakistan'a ait akrobasi timlerinin gösterilerinin ardından İzmir semaları, Türk Yıldızları'nın gösterisine ev sahipliği yaptı. Türk pilotlarının tehlikeli ve heyecan verici gösterisi, izleyenlerden büyük alkış aldı. Türk Yıldızları'nın ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinleri kapsamında oluşturulan Solo Türk havalandı. Binbaşı Murat Keleş'in F16 uçağıyla yaptığı gösteri büyük beğeni topladı. Etkinliklerin birinci günü bazı ülkelerden gelen akrobasi timlerinin gösterilerinin ardından sona erecek. İlk gününü yaklaşık 90 bin kişinin izlediği gösteriler yarın da devam edecek. -EŞİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR- Solo Türk gösteri timi pilotu Binbaşı Keleş'in eşi Vildan Keleş ile çocukları Eda ve Koray da babalarının gösterilerini heyecanla izledi. Vildan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin gösterilerini izlerken büyük heyecan yaşadığını belirtti. Eşinin halka açık tüm gösterilerini izlediğini ifade eden Vildan Keleş, eşiyle gurur duyduğunu söyledi. Kocasının riskli bir işe sahip olduğunu belirten Vildan Keleş, ''Her gösterisi öncesinde korku yaşıyorum ancak onu seyrederken gururlanıyorum. Bir pilot eşi olarak onu sonuna kadar destekliyorum'' dedi. Kocasının en büyük hayalinin F16 uçağıyla gösteri yapmak olduğunu belirten Vildan Keleş, ''Yurt dışında F16'ların yaptığı gösteri uçuşlarını izlerdi. Bu onun en büyük hayaliydi, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor'' diye konuştu. Binbaşı Keleş'in çocukları Eda ve Koray da babalarıyla gurur duyduklarını, ileride onun gibi pilot olmayı istediklerini söyledi.