Türkiye hangi ülkenin İHA’sını düşürdü?

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları bugün üç kez ikaz edilmesine rağmen Türk hava sahasını ihlal ederek Suriye sınırında uçuşunu sürdüren bir insansız hava aracını düşürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bayrğı olmadığı için milliyeti tespit edilemeyen bu hava aracı kime ait olabilir? İHA'yı, Türkiye sınırına yakın uçurabilecek başlıca ülke olasılıkları şöyle:

1) Suriye

Esad yönetiminin Humus ve Hama üzerinde İHA uçurduğu ilk kez Şubat 2012’de ortaya çıkmıştı. Bunların birçoğu, İran’ın düşürdüğü ABD İHA’larını örnek alarak geliştirdiği modeller.

İşte “Muhacir 4” tipi olduğu sanılan, İran yapımı bir Suriye keşif İHA’sının görüntüsü:

2) Rusya

Suriye’deki savaşa son dönemde giderek daha fazla müdahil olan Rusya, Reuters’ın 22 Eylül tarihli haberine göre askeri operasyonlara İHA’larıyla da destek vermeye başladı. Rus yapımı bu İHA’lar Lazkiye’deki hava üssünden kalkıyor ve kaç tane oldukları bilinmiyor.

3) ABD

ABD’de 2012’den beri Suriye’de keşif İHA’ları uçurmaya başladı. IŞİD tehdidinin artmasıyla füze taşıyabilen ABD İHA’ları da Suriye’ye kaydırıldı. Hatta İncirlik Üssü’ne de İHA’lar getirildi. Ancak Türkiye’nin düşürdüğü İHA, ABD’nin elindekilerden çok daha küçük.

4) İsrail

İsrail İHA’ları 1980’lerden beri zaman zaman Suriye hava sahasına giriyor. Hizbullah’ın Suriye savaşına müdahalesiyle bu durum daha da sık gözlenir oldu. Ancak bu durum Türkiye sınırının olduğu kuzeyde değil, Suriye’nin güneyinde geçerli.