T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye hangi ülkelere nasıl bakıyor?

BBC'nin 25 ülkede yaptırdığı bir anket, Türkiye'de 16 ülke arasında en olumlu bakılan ülkenin Almanya ve Japonya, en olumsuz bakılan ülkenin ise İsrail olduğuna işaret ediyor

23 Mayıs 2013 12:06

BBC Dünya Servisi için 25 ülkede Aralık 2012 ile Nisan 2013 arasında 26,299 kişiyle görüşülerek yapılan ankete göre ekonomileri hızla gelişen Hindistan ve Çin'e bakış giderek olumsuzlaşıyor.

Ankete göre en olumlu bakılan ülke Almanya, en olumsuz bakılan ülke ise İran. Almanya'yı Kanada, İngiltere, Japonya ve Fransa izliyor.

Anket şu ülkelerde yapıldı:

Kanada, ABD, Meksika, Peru, Brezilya, Şili, Polonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Gana, Nijerya, Kenya, Rusya, Pakistan, Hindistan, Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Avustralya'da.

Bu ülkelerde, katılımcılara Avrupa Birliği ve şu 16 ülkeye nasıl baktıkları soruldu:

Çin, Hindistan, İngiltere Japonya, ABD, Almanya, Kanada, Fransa, Brezilya, Pakistan, İsrail, İran, Güney Kore, Kuzey Kore, Rusya ve Güney Afrika.

Bu ülkeler arasında en olumsuz bakılan ilk beş ülke İran, Pakistan, Kuzey Kore, İsrail ve Rusya.

2005'ten beri yapılan ankette bu yıl Almanya en olumlu bakılan ülkeler listesinde Japonya'yı geçerek ilk sırada yer aldı.


Türkiye'nin dünyaya bakışı*


Almanya: 46
Japonya: 46
Kanada: 43
AB: 38
Brezilya: 38
İngiltere: 31
Çin: 32
Güney Kore: 30
Kuzey Kore: 30
Rusya: 30
ABD: 27
Hindistan: 26
Pakistan: 22
Güney Afrika: 22
Fransa: 21
İran: 17
İsrail: 8
(*) Genel olarak olumlu bakma oranı

ETİKETLER

türkiyealmanyajaponyaülkebakışanketnasıl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24