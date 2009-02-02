T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye Hahambaşılığı’ndan yalanlama

Türkiye Hahambaşılığı, yabancı basında yer alan 'Türkiye’de bir sinagog yakıldı' haberini yalanladı.

02 Şubat 2009 02:00

Türkiye Hahambaşılığı, yabancı basında yer alan 'Türkiye’de bir sinagog yakıldı' haberini yalanladı.

Türkiye Hahambaşılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün itibariyle çeşitli yabancı basında yer almış olan, Türkiye’nin kuzeybatısında bir sinagogun yakıldığı ile ilgili haberin aslı bulunmamaktadır, basınımıza duyurulur" denildi.

İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesi, Türkiye’deki Musevi Cemaati’nden kaynaklara dayandırdığı haberde, Bursa’daki bir sinagogun ateşe verildiğini iddia etmişti.
Haberde, olayda yaralanan olmadığı belirtilmiş, sinagogdaki hasarın tam olarak bilinmediği ifade edilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24