Türkiye Hahambaşılığı’ndan yalanlama

Türkiye Hahambaşılığı, yabancı basında yer alan 'Türkiye’de bir sinagog yakıldı' haberini yalanladı.



Türkiye Hahambaşılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün itibariyle çeşitli yabancı basında yer almış olan, Türkiye’nin kuzeybatısında bir sinagogun yakıldığı ile ilgili haberin aslı bulunmamaktadır, basınımıza duyurulur" denildi.



İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesi, Türkiye’deki Musevi Cemaati’nden kaynaklara dayandırdığı haberde, Bursa’daki bir sinagogun ateşe verildiğini iddia etmişti.

Haberde, olayda yaralanan olmadığı belirtilmiş, sinagogdaki hasarın tam olarak bilinmediği ifade edilmişti.

