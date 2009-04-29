Türkiye güzelini seçiyor

'Güzellik yarışmasını yayınlamıyoruz'

İlk dört güzel Türkiye’yi temsil edecek

Türkiye’nin en güzel kızı olarak seçilmek, Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek, büyüleyici bir dünyaya adım atmak ve büyük ödülü kazanmak için finalde 20 güzel yarışacak. Yarışma, bu akşam saat 21.00’de canlı yayınla Kral TV ve CNBC-e’den canlı yayınlanacak.Bu yıl ülkemizi Eurovision’da temsil edecek Hadise ise finalde şarkıları ve sahne şovuyla yer alacak.Emre Altuğ ve Burcu Esmersoy’un sunacağı gecede Türkiye güzelini; Özcan Sandıkçıoğlu, Güneri Civaoğlu, Prof. Onur Erol, Okan Bayülgen, Serdar Bilgili, Acun Ilıcalı, Yıldırım Mayruk, Çağla Şikel, Hande Subaşı, Nebahat Çehre, Aslıhan Koruyan Sabancı’nın da aralarında bulunduğu jüri seçecek.Miss Turkey’de dereceye girecek güzeller, ülkemizi Avrupa, Dünya ve Kainat güzellik yarışmalarında temsil edecek, büyük ödüllerin sahibi olacak. Yarışmada birinci gelecek güzel ülkemizi Miss World (Dünya Güzellik), ikinci güzel Miss Universe (Kainat Güzellik Yarışması), üçüncü güzel ise Miss Europe’da (Avrupa Güzellik Yarışması) temsil edecek. Yarışmada dördüncü seçilen güzel Miss International’a katılacak.