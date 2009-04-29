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Türkiye güzelini seçiyor

Miss Turkey 2009 Güzellik Yarışması’nın büyük finali bu akşam yapılacak. Finalde Hadise’de yer alacak.

29 Nisan 2009 03:00

Miss Turkey 2009 Güzellik Yarışması’nın büyük finali bu akşam yapılacak. Finalde Hadise’de şarkıları ve sahne şovuyla yer alacak.

Türkiye güzelini seçiyor - FOTOGALERİ
İşte Miss Turkey güzelleri - FOTOGALERİ
'Güzellik yarışmasını yayınlamıyoruz'

Türkiye’nin en güzel kızı olarak seçilmek, Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek, büyüleyici bir dünyaya adım atmak ve büyük ödülü kazanmak için finalde 20 güzel yarışacak. Yarışma, bu akşam saat 21.00’de canlı yayınla Kral TV ve CNBC-e’den canlı yayınlanacak.

Bu yıl ülkemizi Eurovision’da temsil edecek Hadise ise finalde şarkıları ve sahne şovuyla yer alacak.

Emre Altuğ ve Burcu Esmersoy’un sunacağı gecede Türkiye güzelini; Özcan Sandıkçıoğlu, Güneri Civaoğlu, Prof. Onur Erol, Okan Bayülgen, Serdar Bilgili, Acun Ilıcalı, Yıldırım Mayruk, Çağla Şikel, Hande Subaşı, Nebahat Çehre, Aslıhan Koruyan Sabancı’nın da aralarında bulunduğu jüri seçecek.

İlk dört güzel Türkiye’yi temsil edecek

Miss Turkey’de dereceye girecek güzeller, ülkemizi Avrupa, Dünya ve Kainat güzellik yarışmalarında temsil edecek, büyük ödüllerin sahibi olacak. Yarışmada birinci gelecek güzel ülkemizi Miss World (Dünya Güzellik), ikinci güzel Miss Universe (Kainat Güzellik Yarışması), üçüncü güzel ise Miss Europe’da (Avrupa Güzellik Yarışması) temsil edecek. Yarışmada dördüncü seçilen güzel Miss International’a katılacak.

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