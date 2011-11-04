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Dünya

Türkiye güvence verdi WASHINGTON (A.A)

04 Kasım 2011 02:00

-Türkiye güvence verdi WASHINGTON (A.A) - 03.11.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Gazze'ye yola çıkan yeni filo konusunda Türk hükümetiyle temas kurarak, filoya Türk savaş gemilerinin eşlik etmesini ''çok kötü bir fikir'' olarak gördüklerini belirttiklerini ve Türk hükümetinin de böyle bir durumun söz konusu olmadığı yönünde kendilerine güvence verdiğini bildirdi. Nuland, günlük basın brifinginde konuyla ilgili soru üzerine, filonun eylemleriyle ilgili görüşlerinin değişmediğini, bu konuda Türk ve İsrailli yetkililer de dahil olmak üzere ilgili tüm hükümetlerle temas kurduklarını aktardı. Amerikan vatandaşlarına da bu faaliyetin içerisine girmemeleri yönündeki uyarılarını yinelediklerini dile getiren Nuland, ''Türkiye'nin filonun yola çıkmasına izin vermemesi için bir girişiminiz oldu mu?'' sorusu üzerine, ''Bu sorunun yanıtını bilmiyorum, ama hissiyatım şu ki; gelişmelerin ortaya çıkış şekli, hem Türk hükümeti hem de bizim hükümetimizde bir miktar sürprize yol açtı'' dedi.

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