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Dünya

'Türkiye gürlüyor, ama yağmıyor'

Reuters Haber Ajansı, Türkiye ve Suriye arasında krize değinerek, ''Türkiye'nin söylemi sert ama sonucu yok'' dedi

09 Temmuz 2012 21:33

İngiltere merkezli Reuters Haber Ajansı, "Suriye krizi Türkiye'nin yükselen gücünün sınırlarını gösteriyor" başlıklı bir analiz yazı yayımladı. Gazete, Türkiye için "gürlüyor ama yağmıyor" ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar daha çok Türkiye'nin itidalli tavrını öven uluslararası basında bu kez, Türkiye'nin söylemini sertleştirerek aslında kendi gücüne zarar verdiği mesajını taşıyan bir makale yer aldı. 
 
Reuters, "Suriye krizi Türkiye'nin yükselen gücünün sınırlarını gösteriyor" başlıklı bir analiz servis etti. 
 
Pek çok İngilizce haber sitesi tarafından alıntılanan yazıda, Suriye'nin Türk uçağı düşürmesinin ve Mavi Marmara baskınının, saldırıların arkasındaki ülkeler için bir yaptırım sonucu yaratmadığı savunuldu. 
 
"Türkiye için tehlikeli olan durum şu: Düşürülen uçak konusunda olsun, Mavi Marmara olayı konusunda olsun, saldırgan söyleminin sonucu olmayacak görüntüsü ortaya çıkıyor" denildi.
 
Türkiye'den de uzmanların görüşüne yer verilen yazıda, Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı haricinde dış müdahalelerden uzak kaldığına dikkat çekiliyor. Bu tavırdaki değişiklik çerçevesinde Başbakan Erdoğan'ın rolüne ayrı bir önem atfediliyor. 
 
Yazıda,  "Erdoğan'ın, dış politikada daha sık görülen pragmatizm ve ilkesellik karışımına alınganlık eklemeye meyilli olması bazılarında endişe yaratıyor" yorumu yer aldı. 
 
Erdoğan'ın Ortadoğu'daki popülaritesinin düşüşte olduğu savunuldu. 
 
"Türkiye, Ortadoğu'da hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Ama Erdoğan'ın İsrail'e karşı sert söyleminin yarattığı heyecan soğudu. Türkiye'nin tüm askeri ve ekonomik gücüne rağmen Ankara'nın Şam üzerinde etkinliği kalmadı" denildi. 
 

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