Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı: Kırkpınar'ı eylülde yapmak istiyoruz; yağlı güreş seyircisiz olmaz

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni eylül ayında yapmak istediklerini söyledi.

659'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılıp yapılmayacağı konusunda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun değerlendirmesinin etkili olacağını söyledi. Bunun için Bilim Kurulu'na çeşitli üniversitelerin hazırlayacağı raporları sunacaklarını belirten Aydın; "Kırkpınar'ı eylülde yapmak istiyoruz, yağlı güreş seyircisiz olmaz" dedi

Musa Aydın şöyle konuştu:

5 Haziran tarihinde İstanbul'da Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'le bir araya gelerek konuyu tüm ayrıntılarıyla masaya yatırdıklarını anlatan Aydın, "O toplantının ardından 3 Temmuz tarihine kadar pandeminin son durumuna bakarak yeniden bir araya gelme kararı almıştık. Ancak ben daha sonra Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan ile ardından da Gençlik ve Spor Bakanı'mız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptım. Bakanımız bu konuda kararı Bilim Kurulu'nun vermesinin daha doğru olacağını söyledi. Bizler de Bilim Kurulu'na ön çalışma yaparak başvurma kararı aldık. Bu doğrultuda Trakya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Bursa Hayat Hastanesi'nden, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili bir çalışma yapmalarını istedik. İstanbul Üniversitesi dışında şu anda raporlar hazır. İstanbul Üniversitesi de bir kaç gün içinde bize raporu iletecek. Bizler de bu raporu bakanlığa ileteceğiz. Bakanlık da Bilim Kurulu'na sunacak" ifadelerini kullandı.

"Kırkpınar'ı eylül ayında yapmak istiyoruz"

Başkan Aydın, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yapmak için seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "Biz bu geleneğin sürdürülmesini istiyoruz. Ancak elbette Bilim Kurulu'nun alacağı kararlar bizim için çok önemli. Bilim Kurulu'na Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni eylül ayında yapmak için başvuracağız. Ama onlar bu tarihi ötelerse de çok önemli değil. Ekim ayı da olsa kasım ayı da olsa tek amacımız güreşleri yapmak" dedi.

"Yağlı güreş seyircisiz olmaz"

Yağlı güreşin seyircisiz olamayacağının da altını çizen Aydın, "Tribünlere gelenlerin öncelikle ateşleri ölçülecek. Temiz maskeler verilecek. Sosyal mesafeye uygun olması için ikişer metre arayla oturacaklar. Yani tüm önlemler alınacak" diye konuştu.