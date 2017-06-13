Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u resmi törenle karşılayacak, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Piri Reis Üniversitesinde fahri doktora tevcih ve mezuniyet törenine iştirak edecek Yıldırım, Vahdettin Köşkü'nde Borisov ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

3- AKP, CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valiliği, AKP İl Başkanlığı ve esnafı ziyaret edecek, partililerle iftar programına katılacak.

5- TBMM Genel Kurulunda sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.



6- TÜİK, nisan ayına ilişkin sanayi ciro endeksi ile motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

7- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'deb geri alınması operasyonu takip ediliyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

9- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

10- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Türkiye'de misafir bulunan muhacir alimlerle iftarda bir araya gelecek.

11- Türkiye ve KKTC'nin arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla gerçekleştirilecek Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2017- Arama Kurtarma Tatbikatı, kara safhasıyla başlayacak.