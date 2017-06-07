Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı George Tsereteli ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Göztepe Spor Kulübü yönetici ve futbolcularını kabul edecek, Türk Telekom Okulları 15 Temmuz Temalı Resim ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, STK temsilcileri ile iftarda bir araya gelecek.

4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

- Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi Sultandere Hizmet Kampüsü açılışına ve iftar yemeğine katılacak.

5- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, OECD'nin Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

6- AB ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ile Bakanlık'ta görüşecek.

7- TBMM Genel Kurulunda, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri devam edecek.

8- Maliye Bakanı Naci Ağbal, MÜSİAD Ankara Şubesinin iftar programına iştirak edecek.

9- TÜİK, 2016 yılı ölüm istatistiklerini açıklayacak.