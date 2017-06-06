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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

06 Haziran 2017 08:56

1- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek, büyükelçiler ile iftarda bir araya gelecek.

2- AKP, CHP, HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

- Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

3- TBMM'den

- Genel Kurulda sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine başlanacak.

- TBMM Adalet Komisyonunda bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin işleyişinde ortaya çıkan sorunların giderilmesine ilişkin kanun tasarısı ele alınacak.

4- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Bakanlık'ta kabul edecek. 

5- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleceğimi Koruyorum" isimli sosyal sorumluluk projesinin kapanış programı ve ödül törenine katılacak.

6- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç ile toplantı yapacak.

7- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, şehit aileleri ve gazilerle Şoförler Odası'nda iftar yapacak.

8- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

9- A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6. maçının hazırlıklarına Slovenya'da başlayacak.

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