Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayesi'nde Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması Ödül Töreni ve Uluslararası Hüsn-i Hat ve Hilye-i Şerif Sempozyumu ile Okçular Vakfı'nda düzenlenecek Palet İlkokulu 2016-2017 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni ve İftar Programına katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek, Çankaya Köşkü'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak, bakan yardımcıları ve bakanlık müsteşarlarıyla iftarda bir araya gelecek.

3- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Noterler Birliğinde düzenlenen "Türkiye Noterler Birliği Olağan Genel Kongresi"ne katılacak.

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, DSİ tesislerinin temel atma ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım merasimi ile iftar programına iştirak edecek.

5- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara İmam Hatip Okulları Platformu ile iftarda bir araya gelecek.

6- Avrupa Birliği-Çin Zirvesi'nde ikili ilişkiler, ticaret, savunma, göç ve iklim değişikliği konuları ele alınacak.

7- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

10- Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Pilot Kurmay Albay Gökhan Peker'in cenazesi, Çatalca Nakkaş Köyü Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

11- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe'yi konuk edecek.