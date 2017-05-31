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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

31 Mayıs 2017 09:08

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Arslan’ı kabul edecek, MGK Toplantısı'na başkanlık edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec'i kabul edecek, "Osmanlı Padişahları Ebru ve Minyatür Sergisi" açılışına katılacak.

3-Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile Slovenya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Karl Victor Erjavec'i ayrı ayrı kabul edecek. 

4- TBMM'den

- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanun tasarıları görüşülecek. 

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak.

5- Slovenya Başbakan Yardımcısı Erjavec Ankara'da

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

6- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

9- Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor, Yeni Eskişehir Stadı'nda karşılaşacak.

10- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek.

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