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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

25 Mayıs 2017 09:13

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Wiltcher’s Steigenberger Otel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.

- AB Konseyi'nin yeni binasında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya gelecek Erdoğan, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile görüşecek.

- Erdoğan, yeni NATO karargah binasında devlet ve hükümet başkanları onuruna düzenlenecek resepsiyona katılacak, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

- Belçika Kralı Phillipe'in yeni karargaha gelişi ve liderlerle el sıkışmasına katılacak Erdoğan, Vaşington Andlaşması’nın V. Maddesi-11 Eylül ve Berlin Duvarı anıtlarının liderler huzurunda açılışı ile aile fotoğrafı çekimine, devir teslim törenine ve çalışma yemeğine iştirak edecek. 

- Erdoğan, Brüksel Abelag Havalimanı’ndan İstanbul Atatürk Havalimanı’na hareket edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid ile görüşecek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

3- Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kamu Denetçiliği Kurumunca düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İdarenin Denetim Mekanizmalarının İncelenmesi Çalıştayı'na katılacak.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i parti genel merkezinde ziyaret edecek.

5- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 'Trabzon Günleri' açılışına iştirak edecek.

6- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İsviçreki 70. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında çeşitli ülkelerden mevkidaşıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, temaslarda bulunacak.

7- TBMM Genel Kurulu'nda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları ele alınacak. 

8- TÜİK, bu yıla ilişkin Bitkisel Üretim 1. Tahmini'ni açıklayacak.

9- NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı Belçika'da gerçekleştirilecek.

- NATO'nun yeni karargahına taşınması dolayısıyla düzenlenen toplantıda liderler, terörle mücadele ve savunma harcamalarının artırılmasını ele alacak.

10- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

11- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

12- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

13- Fethin 564. yıl dönümü dolayısıyla Topkapı Sarayı Müzesi konferans salonunda "İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet" konulu toplantı gerçekleştirilecek.

14- TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarında Giresunspor-Eskişehirspor ve Göztepe-Boluspor karşılaşacak.

15- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off turunda Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan ve Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes maçları yapılacak. 

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