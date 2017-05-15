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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

15 Mayıs 2017 08:54

1- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti'nde "Kuşak ve Yol Forumu"nun liderler oturumu ile çalışma yemeğine katılacak. 

- Erdoğan, Çin ziyaretini tamamlayarak ABD'ye hareket edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nce, fahri doktora unvanı verilecek. 

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınan Zeynel Bey Türbesi'nin yeni yerine yerleştirilmesi törenine video konferans bağlantısıyla katılacak. 

4- TÜİK, şubat ayına ilişkin işgücü istatistikleri ile nisan ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklayacak.

5- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor. 

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. 

7- 4. İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor.

8- Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın son maçında Bursaspor ile Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

 

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