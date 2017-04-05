Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Antarktika Araştırma Grubu'nu kabul edecek.

- Erdoğan, eski Bursa Atatürk Stadyumu'nda düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Menemen Gölpark girişinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu temel atma ile Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda düzenlenecek "101 Dev Eser"in toplu açılış törenlerine katılacak.

- Yıldırım, Karabağlar'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine iştirak edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle ile toplantı yapacak, kadınlar ve kadın STK temsilcileri ile bir araya gelecek, Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.

4- Suriye'de Esed rejiminin İdlib ilinde düzenlediği ileri sürülen kimyasal silah saldırıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

5- Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM), Almanya, İngiltere, Katar, Kuveyt ve Norveç, himayesinde Suriye Yardım Konferansı düzenlenecek.

6- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek.

7- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

9- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Çaykur Rizespor-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları oynanacak.

10- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında Bellona AGÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşacak.

11- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off rövanşında VakıfBank, İsviçre'nin Volero takımını konuk edecek.