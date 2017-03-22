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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

22 Mart 2017 08:49

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşacak, Kastamonu'da toplu açılış törenine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda TİKAD Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek, Iğdır mitinginde halka hitap edecek ve Iğdır Valiliğini ziyaret edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seydişehir'de halkla buluşacak, Rixos Otel'de iş dünyası ve STK temsilcileriyle buluşacak.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenecek "IŞİD'le Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı"na iştirak edecek.

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında CSKA Moskova-Darüşşafaka Doğuş ve Galatasaray Odeabank-Unics Kazan maçları oynanacak. 

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, İtalya'nın Umana Reyer takımını konuk edecek.

8- A Milli Futbol Takımı, Finlandiya ile 24 Mart Cuma günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. maçının hazırlıklarını Antalya'da konakladığı otelin sahasında yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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