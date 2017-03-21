Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek "İnsan İçin Orman, Ekonomi İçin Orman" programına katılacak.

- Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından bazı anlaşmaların imza töreni ve devlet nişanı tevcih törenine katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Marriot Otel'de, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile görüşecek, Mecliste, Bilim Kurulu toplantısına katılacak.

3- Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da düzenlenecek "Uluslararası Hacı Bektaş Veli̇ ve Sultan Nevruz Cem'i̇ Buluşması"na katılacak, JW Marriott Otel'de Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile görüşecek, WOW Otel'de kanaat önderleri ile bir araya gelecek.

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara Arena'da yapılacak "İnsan için Orman, Ekonomi için Orman" buluşmasına katılacak.

5- AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, parti genel merkezinde, "Engelsiz Türkiye için Evet" programına katılacak.

6- Hazine, 13 ay vadeli, kuponsuz devlet tahvili ihalesi yapacak.

7- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, ATO Congresium'da, "Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma ve Sultan Nevruz Cemi"ne katılacak.

8- Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel'in vefatının 44. yıl dönümünde, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Aşık Veysel’i Anma Konseri" düzenlenecek.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi 27. haftasında Fenerbahçe-Maccabi FOX ve Zalgiris-Anadolu Efes maçları oynanacak.