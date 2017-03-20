Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek, Haliç Kongre Merkezi'nde Uluslararası Futbol Zirvesi'ne katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak, çay fabrikası çalışanları ve fındık işçileriyle görüşecek, muhtarlar, şehit ve gazi aileleri, hemşehri derneklerinin temsilcileriyle toplantıda buluşacak, şehit Cüneyt Akkuş'un ailesini ziyaret edecek, kanaat önderleriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

3- TÜİK, Şubat 2017'ye ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihalesi gerçekleştirilecek.

5- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

7-Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

8- Kulüpler Birliği Vakfının düzenlediği 2. Futbol Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

9- A Milli Futbol Takımı, Finlandiya ile 24 Mart Cuma günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. maçının hazırlıklarına Antalya'da konakladığı otelin sahasında yapacağı antrenmanla başlayacak.

10- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 22. haftanın son maçında Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank, Beşiktaş Akatlar Arena'da karşı karşıya gelecek.