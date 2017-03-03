Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Kültür Şurası ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile TÜSİAD Yönetim Kurulu heyetini ayrı ayrı kabul edecek.

- Yıldırım, Bartın Cumhuriyet Meydanı ve Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek ve valilikleri ziyaret edecek, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Marriot Hotel Asia'da Sivas dernekleri, federasyonları ve vakıflarının temsilcileriyle buluşacak, Anneler Platformunun toplantısına katılacak, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek CHP İstanbul 1. Bölge Toplantısına iştirak edecek.

4- 4. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu

- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Grand Ankara Otel'de düzenlenecek sempozyuma katılacak.

- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, sempozyumda konuşacak.

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, katılımcılara hitap edecek.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sempozyuma katılacak.

5- TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

6- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

8- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçıyla başlayacak.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Unics Kazan-Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş-Panathinaikos Superfoods karşılaşmaları yapılacak.