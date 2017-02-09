Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ayvacık ilçesindeki deprem bölgesinde incelemeler yapacak, çalışmalar hakkında bilgi alacak.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 5. Gümüşhane Tanıtım Günleri'nin açılışına katılacak.

4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Grand Ankara Hotel'de "Tütünle Mücadelede Güncel Adımlar" toplantısına iştirak edecek.

5- TBMM Genel Kurulunda, Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

6- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, gündemdeki son gelişmeleri Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda değerlendirecek.

7- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa'da Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile bir araya gelecek, Fransız mevkidaşı Harlem Desir tarafından verilecek çalışma yemeğine katılacak, Fransız Senatosu Başkanı Gérard Larcher ve Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde konuşma yapacak.

8- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekatı takip ediliyor.

10- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

11- Basketbol THY Avrupa Ligi 22. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani ile karşı karşıya gelecek.