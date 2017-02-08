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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

08 Şubat 2017 08:03

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 36. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yusuf İslam, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel bin Ahmed Al-Jubeir ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al-Sarraj'ı ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Vekili Ahmet Aydın, Alman Federal Meclisi Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Michelle Müntefering başkanlığındaki heyeti kabul edecek.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. 

5- TBMM Genel Kurulunda TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair tezkere görüşülecek. 

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için BOTAŞ'a vereceği kredi anlaşmasının imza törenine katılacak. 

7- TÜİK, geçen yıla ilişkin sanayi üretim endeksi ile perakende satış endekslerini açıklayacak.

8- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Yasir Arafat'ın kabri ve müzesi ile Filistin'in milli şairi Mahmud Derviş'in kabri ve müzesini ziyaret edecek.

Filistin Kültür Bakanı Ehab Bessaiso ve Filistin Turizm Bakanı Rula Maya ile görüşecek olan Avcı, TİKA Filistin Temsilciliği ziyaret edecek olan Avcı, Türkiye Dostluk ve Mezunlar Derneği üyeleriyle toplantı yapacak ve ardından Doğu Kudüs'e geçerek Harem-i Şerif'i (Mescid-i Aksa) ziyaret edecek.

9- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor. 

10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekâtı takip ediliyor.

11- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Almanya'nın Fraport Skyliners takımıyla karşı karşıya gelecek.

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