Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

2- 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen ders başı yapacak.

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim-öğretim yılının ikinci dönem açılışı ve "okul sütü dağıtımı" dolayısıyla Batıkent Kent Koop İlkokulu'nda düzenlenecek etkinliğe katılacak.

3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "okul sütü programı" 6. yılı dağıtım törenine katılacak.

4- TÜİK, 2016 yılı 3. çeyreğe ilişkin Hanehalkı Yurtiçi Turizm İstatistiklerini açıklayacak.

5- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ayrı ayrı görüşecek.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

7- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

9- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın son maçında Galatasaray Odeabank ile TOFAŞ, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.