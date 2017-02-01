Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBA Ödülleri Töreni'ne katılacak ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul edecek.

2- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" törenine katılacak ve partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

4- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

5- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım ürünlerinin ocak ayındaki üretici-tüketici fiyatları ile gündemdeki diğer konulara ilişkin basın toplantısı yapacak.

6- Türkiye-İsrail arasında son olarak 2010 yılında yapılan siyasi istişarelerin 15'incisi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Yuval Rotem'in başkanlığında Ankara'da yapılacak.

7- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs'ta devam eden müzakereler kapsamında ara bölgede görüşecek.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



9- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Noliko Maaseik, Arkas Spor-Paris Volley ve Knack-Halkbank karşılaşmaları oynanacak.

10- Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final ilk maçında Fenerbahçe, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımına konuk olacak.

11- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor-Famila Schio, Dinamo Kursk-Fenerbahçe ve ESBVA-LM-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.