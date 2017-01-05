T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

05 Ocak 2017 12:48

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek. 

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek Erdoğan, Keçiören Metrosu'nun açılış törenine katılacak. 

2- Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenecek Keçiören Metrosu açılış törenine katılacak. 

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Belediyenin toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.

4- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ankara Palas Devlet Konukevi'nde düzenlenecek Mehmet Akif İnan'ı anma programına iştirak edecek.

5- TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

6- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor. 

7- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor. 

8- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank ve Maccabi FOX-Darüşşafaka Doğuş maçları oynanacak. 

ETİKETLER

Türkiyegündemneler varsporsiyasetmedya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24