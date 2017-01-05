Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek Erdoğan, Keçiören Metrosu'nun açılış törenine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenecek Keçiören Metrosu açılış törenine katılacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Belediyenin toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.

4- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ankara Palas Devlet Konukevi'nde düzenlenecek Mehmet Akif İnan'ı anma programına iştirak edecek.



5- TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.



6- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



7- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



8- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank ve Maccabi FOX-Darüşşafaka Doğuş maçları oynanacak.