Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılış törenine katılacak, Nasrullah Meydanı'nda halka hitap edecek.

- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

2- TBMM Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

3- TÜİK, aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak.

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'a düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile baş başa ve heyetler arası görüşmede bulunacak.

5- Suriye’deki Fırat Kalkanı harekatı ve iç savaştaki gelişmeler izleniyor.

6- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

7- Müslüman Amerikan Cemiyeti ile Kuzey Amerika İslam Camiası tarafından, İslam dünyası ve Amerikalı Müslümanların sorunlarının ele alınacağı MAS-ICNA Kongresi düzenlenecek.

- KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın onur konuğu olduğu kongrede, AA muhabirlerinin objektifinden, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi" açılacak.

8- Spor Toto Süper Lig'de 16 haftalık ilk bölüm, Trabzonspor-Fenerbahçe, Gençlerbirliği-Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.