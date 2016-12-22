Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul edecek.

- Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış törenine katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Tani’yi kabul edecek.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi temaslarda bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek, TÜRKPA hizmet binasının açılışına katılacak, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov, Başbakan Artur Rasizade ve Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ile ayrı ayrı görüşecek.

3- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenecek AKP 114. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

4- TBMM'den.

- Genel Kurulda, Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı üzerinde görüşmelere devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Emekli Sandığı Kanunu ile bazı kanun ve KHK'larda değişiklik öngören tasarı görüşülecek.



- Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ile Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ı dinleyecek.



5- TÜİK tarafından 2015 yılına ilişkin "Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri" açıklanacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi'nin Halep konusunda bakanlar düzeyindeki toplantısına katılacak.



7- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede görüşecek.



8- Suriye'deki Fırat Kalkanı harekâtı, doğu Halep'te sivillerin ve muhaliflerin tahliye süreci ile iç savaştaki gelişmeler izleniyor.



9- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



10- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.



11- Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlarda forma giyen Türk ve yabancı futbolcular, son dönemde yaşanan terör saldırıları karşısında futbol ailesinin birlik ve beraberliğini göstermek amacıyla, "Yıldızlar Karması" adı altında Vodafone Arena'da dayanışma maçı yapacak.



12- Basketbol THY Avrupa Ligi 14. hafta maçında iki Türk takımı Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



13- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 3. hafta 4 maçla tamamlanacak.