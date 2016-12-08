Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konut'ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek, Sheraton Oteli'nde düzenlenecek Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 33. Ulusal Bilişim Kurultayı'na katılacak.

3- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilecek "Halep’te İnsanlık Ölmesin" kampanyasının tanıtım toplantısına katılacak.

4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yalnız Değilsiniz-Türkiye'nin En Büyük Ailesi" projesi kapsamında alınan bilgisayarların şehit yakınlarına dağıtımı törenine iştirak edecek.

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde Bakanlık ve Anadolu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin İlk Yerli Zeka Ölçeği tanıtım toplantısına katılacak.

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Fırat Kalkanı harekâtında El Bab'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Şahin'in Çay ilçesindeki cenaze törenine iştirak edecek.

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dönem başkanlığını Almanya'nın yaptığı 23. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi toplantısına iştirak edecek.

8- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekâtı, doğu Halep ve ülke içindeki diğer gelişmeler izleniyor.

10- Yemen'deki iç savaş ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

11- UEFA Avrupa Ligi gruplarında son hafta maçları yapılacak.

- Osmanlıspor Ankara'da Zürih, Atiker Konyaspor da Konya'da Gent'i konuk edecek.

- Fenerbahçe deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak.

12- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe, Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımını konuk edecek.