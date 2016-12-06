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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

06 Aralık 2016 07:55

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. 

- Erdoğan ve Talon, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın açıklaması yapacak. 

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Talon onuruna resmi akşam yemeği verecek. 

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile görüşecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya taziye ziyaretinde bulunmak için Diyarbakır'a gidecek. 

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından Grand Ankara Otel'de düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri törenine katılacak.

5- TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi̇, Yargıtay, Danıştay, Başbakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu, MİT Müsteşarlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK , Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Hazine Müsteşarlığının 2017 yılı bütçeleri görüşülecek.

6- TÜİK, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin işgücü maliyet endeksini açıklayacak.

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşecek.

8- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile bir araya gelecek.

9- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Suriye'de Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Halep'te yaşanan gelişmeler izleniyor.

11- Yemen'deki iç savaş ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

12- UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında son hafta maçları yapılacak.

- Beşiktaş B Grubu'nda deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. 

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