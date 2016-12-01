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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

01 Aralık 2016 08:43

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 30. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak. 

- Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Khazanah Yönetici Direktörü Tan Sri Dato’ Azman Bin Hj. Mokhtar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Sheraton Otel'de düzenlenecek TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katılacak ve Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek, ardından Sivaslılarla buluşacak.

4- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu toplantısına başkanlık edecek. 

- Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katılacak.

5- TBMM'den.

- Genel Kurulda, eğitim alanını düzenleyen kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.

- 'FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Hüseyin Kurtoğlu ile Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ı dinleyecek.

6- TÜİK, geçen yıla ait radyo ve televizyon kurum istatistiklerini paylaşacak.

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, baş başa yapacakları görüşmenin ardından Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Beşinci Toplantısı'na katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

8- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- Suriye'de Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Halep'te yaşanan gelişmeler izleniyor.

10- Yemen'deki iç savaş ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

11- Darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

12- Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdunda çıkan yangına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe-Real Madrid ve Maccabi FOX-Anadolu Efes maçları yapılacak.

14- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. hafta mücadelesi 5 karşılaşmayla tamamlanacak.

- Trabzonspor, Spor Toto 2. Lig ekibi Gümüşhanespor'u konuk edecek.

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