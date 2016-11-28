Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'un sonuçları hakkında basın toplantısı düzenleyecek.
2- TÜİK, kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini ve eylül ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.
3- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleri kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul edecek.
4- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
5- Suriye'deki Fırat Kalkanı harekâtı ve rejim kuşatmasındaki Halep'te yaşanan gelişmeler izleniyor.
6- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "15 Temmuz Darbe Girişiminin Dini ve Toplumsal Hasarı" başlığıyla gerçekleştirilecek "33. İl Müftüleri İstişare Toplantısı"nın açılışında konuşacak.
7- Balmumu heykel müzesi Madame Tussauds İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Madame Tussauds İstanbul Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner’in katılımıyla Grand Pera'da açılacak.
8- Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta, Atiker Konyaspor-Osmanlıspor maçıyla tamamlanacak.