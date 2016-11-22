Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektuplarını sunacak AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang ve Sierra Leone'nin Türkiye'ye akredite Abu Dabi Büyükelçisi Siray Alpha Timbo'yu ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Polis Akademisi "Türkiye'nin Yeni Güvenlik Konsepti" Konferansı'na katılacak.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Şirvan ilçesinde heyelan meydana gelen özel maden ocağında incelemelerde bulunacak, Barden Oteldeki il değerlendirme toplantısına katılacak. Maden faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak Müezzinoğlu, AKP'nin il başkanlığını ziyaret edecek.

3- TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'da değişiklik yapan tasarı ele alınacak.

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2017 bütçesi görüşülecek.

5- TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları İnceleme Karma Komisyonunda, 5 kamu denetçisi ant içecek.

6- AKP, CHP, HDP ve MHP Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

7- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- Suriye iç savaşına ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Yemen'deki iç savaş ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

10- TÜİK, kasım ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

11- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çırağan Sarayı'ndaki 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) kura çekimine katılacak.

12- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, 4 grupta oynanacak 8 maçla başlayacak.

13- Beşiktaş-Benfica maçına doğru...

- UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek, ardından siyah-beyazlı takım son çalışmasını yapacak.

- Portekiz ekibi Benfica, Vodafone Arena'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak, Teknik Direktör Rui Vitoria basın toplantısına katılacak.