Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareket edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, AKP 113. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ve AKP MYK toplantısına katılacak.

3- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Orhangazi ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek, Uludağ Üniversitesi Orhangazi Kampüsü yeni yerleşkesi açılış töreni ve TÜGVA'nın İznik'teki programında bulunacak.

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde görüşmelere devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kurumlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kurumların 2017 yılı bütçeleri görüşülecek.

- 'FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, gazeteci-yazar Hande Fırat ile YÖK Üyesi Abdullah Çavuşoğlu'nu dinleyecek.

- KİT Komisyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013-2014 yılı hesapları ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 1 Ocak 2013-18 Kasım 2013 yılı hesapları görüşülecek.

5- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bonds, Loans & Sukuk Turkey 2016" konferansına katılacak ve programın açılış konuşmasını yapacak.

6- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Suriye iç savaşına ve Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Darüşşafaka Doğuş-CSKA Moskova ve Zalgiris Kaunas-Galatasaray Odeabank maçları oynanacak.