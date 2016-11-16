T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

16 Kasım 2016 09:21

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareket edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, AKP 113. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ve AKP MYK toplantısına katılacak.

3- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Orhangazi ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek, Uludağ Üniversitesi Orhangazi Kampüsü yeni yerleşkesi açılış töreni ve TÜGVA'nın İznik'teki programında bulunacak.

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde görüşmelere devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kurumlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kurumların 2017 yılı bütçeleri görüşülecek.

- 'FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, gazeteci-yazar Hande Fırat ile YÖK Üyesi Abdullah Çavuşoğlu'nu dinleyecek.

- KİT Komisyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013-2014 yılı hesapları ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 1 Ocak 2013-18 Kasım 2013 yılı hesapları görüşülecek.

5- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bonds, Loans & Sukuk Turkey 2016" konferansına katılacak ve programın açılış konuşmasını yapacak.

6- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Suriye iç savaşına ve Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Darüşşafaka Doğuş-CSKA Moskova ve Zalgiris Kaunas-Galatasaray Odeabank maçları oynanacak.

ETİKETLER

Türkiyegündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24